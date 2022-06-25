Генерал-полковник Горемыкин поздравил выпускников Военного института физкультуры в Санкт-Петербурге

Генерал-полковник Виктор Горемыкин отметил что результатов добивается тот, кто настойчив и находит новые пути достижения целей.

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На Соборной площади в Петропавловской крепости состоялось торжественное вручение дипломов об окончании Военного института физической культуры 102-м молодым офицерам. Нагрудные знаки о высшем образовании им вручили на том же месте, что и в июне 1910 года, когда состоялся первый выпуск Главной гимнастическо-фехтовальной школы.

Среди выпускников оказались и те, кто уже отстаивал интересы страны на спортивных аренах и становился победителями и призерами соревнований. В строю выпускников находился 31 мастер спорта России, многие из выпускников удостоены этого звания в двух и более спортивных дисциплинах.

Начальник ГУ кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин поздравил выпускников с вступлением в ряды офицерского корпуса ВС РФ и заявил, что «профессия защитника Отечества - не просто труд, но и призвание и смысл всей жизни, отвага мужество и стойкость, ратная служба во благо Отечества».

«Выпускники всегда с честью несут службу во всех точках нашей необъятной Родины и за ее пределами, выполняют боевые и специальные задачи по защите Отечества», - сказал на церемонии выпуска генерал-полковник.

Горемыкин отметил что результатов добивается тот, кто настойчив и находит новые пути достижения целей. Дипломы об окончании вуза и нагрудные знаки вручили в том числе и выпускникам Азербайджана, Абхазии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Экваториальной Гвинеи.

Также в 2022 году вуз выпустил адъюнктов, кандидатов педагогических наук и военных специалистов по физкультуре среднего профессионального образования. Состоялся на Соборной площади и выпуск воспитанников Кадетского корпуса института физкультуры в количестве 39 кадет. Молодые офицеры исполнили ритуал прощания с Боевым знаменем института и в полдень произвели пушечный залп со стены Нарышкина бастиона.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов