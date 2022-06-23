Песков назвал условие заключения мирного плана по Украине

Официальный представитель Кремля, говоря о требованиях Москвы к Киеву, отметил, что «Украина прекрасно знает все».

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План мирного урегулирования ситуации на Украине возможен только тогда, когда Киев выполнит все требования Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он же, говоря о требованиях, звучащих с российской стороны, отметил, что «Украина прекрасно знает все».

«Нет, у нас не было возможности ознакомиться. Что касается мирного плана, то да, он возможен после того, как Украина выполнит все требования российской стороны», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выдвигает российской стороне категоричные и невыполнимые требования для заключения мирного договора. Он также отметил, что Германии будет выгодно, если «Украины как государства на карте не будет».