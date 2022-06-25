«Уронил с моста и наблюдал»: падение девушки в канал в Петербурге попало на видео
Пострадавшую спас катер МЧС, ее госпитализировали с подозрением не переохлаждение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Санкт-Петербурге молодой человек захотел впечатлить девушку и поднять ее на руках над каналом Грибоедова. Однако все пошло не по плану - юноша не удержал подругу, перевалился через ограждение. В результате девушка оказалась в воде.
Произошедшее запечатлела камера видеонаблюдения. Юноша растерянно наблюдал за происходящим, пока один из прохожих не бросился в воду, чтобы помощь утопающей. В результате пострадавшую и ее спасителя вытащил катер МЧС, их госпитализировали с подозрением на переохлаждение.
В прошлом году в Пскове девочка упала с моста через реку Великая. Ребенка спас сотрудник полиции Денис Кузьмин.