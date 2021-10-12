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Упавшую с моста в воду девочку спасли полицейский и прохожий

Кира Карон
10:25 12.10.2021
Подросток находился в холодной воде и просил помощи.
© Видео: Пресс-служба УМВД России по Псковской области © Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
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В Пскове 10 октября с моста через реку Великая упала девочка. На место происшествия первым прибыл экипаж ППС. Сотрудник полиции Денис Кузьмин передал напарнику Дмитрию Малышеву табельное оружие, снял верхнее форменное обмундирование и прыгнул в воду.

Девочка, по словам Кузьмина, находилась между опор моста. Он доплыл до подростка и помог ей добраться до опоры, чтобы немного восстановить силы. На помощь полицейскому пришли прохожие – один из очевидцев поплыл вслед за сотрудником полиции и помог ему сопроводить ребенка до берега.

«На середине, когда уже подплывали к берегу, хорошо, что помог мужчина. Не знаю, как зовут. Очень благодарен ему, потому что почувствовал, что правая нога начинает от холода отказывать. Вытащили девочку на берег», - Денис Кузьмин, полицейский (водитель) Отдельного батальона патрульно- постовой службы УМВД России по г. Пскову

На набережной Дмитрий Малышев передал ребенка приехавшим сотрудникам скорой медицинской помощи. Девочка была госпитализирована в больницу. На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются.

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