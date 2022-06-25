Медведев предупредил Молдавию о последствиях в случае поддержки антироссийских санкций

Медведев добавил, что Молдавии следует учитывать тот факт, что в Приднестровье проживают около 220 тысяч российских граждан.

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Молдавию ожидают последствия, если она поддержит санкции против Российской Федерации. Об этом предупредил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Пытаясь угодить своим новым хозяевам, не будучи в ЕС, готовы присоединиться к европейским санкциям против нашей страны. Ну что ж. Пусть попробуют. Тогда они могут быть уверены на 100 процентов в том, что не получат от нас не только "дорогих" энергических и других ресурсов, а вообще никаких», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Замглавы СБ РФ также добавил, что Молдавии следует учитывать тот факт, что в Приднестровье проживают около 220 тысяч российских граждан.

Ранее глава дипломатического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии заявил, что в Молдавии предпринимают попытки отмены всего русского. Вместе с тем, по словам министра иностранных дел России, печальным является факт запрета на вещание новостных программ из РФ.