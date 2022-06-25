Ксения Шойгу дала старт первому в истории Чемпионату России по гонкам с препятствиями

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Московской области на полигоне Алабино состоится первый в истории официальный Чемпионат России по гонкам с препятствиями, по результатам которого будет сформирована сборная России по данному виду спорта. Более того, участникам Чемпионата, которые показали высокие результаты, присвоят спортивные разряды. Открыла Чемпионат России организатор проекта «Гонка героев» Ксения Шойгу.

«Сегодня действительно историческое мероприятие, потому что сложилось одновременно три очень значимых для нас события. Во-первых, это Чемпионат России, ребята приехали сразу с чемпионата Европы, заполучив там три серебряные, одну золотую медаль, это одно из самых лучших выступлений нашей сборной, ну, и, соответственно, они вот уже призеры чемпионата Европы будут здесь бороться за призовые места», - отметила она перед началом соревнований.

Сама трасса является одной из самых сложных для прохождения в мире. Ее протяженность составляет 11 километров, она включает в себя около 35 препятствий.

«Я уверена, чем сложнее трасса дома, тем проще будет бежать за рубежом. Когда мы говорим про массовый старт, здесь у нас третье историческое событие, никогда такого количества людей, а это три с половиной тысячи участников, не было, не стартовало. Я не знаю, сколько мы будем стартовать, я не знаю, когда финиширует последний участник», - добавила Шойгу.

Участники Чемпионата должны пройти трассу за определенное количество времени. Так, мужчинам установлено ограничение в 80 минут, а женщины должны уложиться в 90 минут. Каждый спортсмен перед стартом получит специальный браслет и чип хронометража, которые зафиксируют случай непрохождения испытания. То есть, если препятствие участник не пройдет, его браслет будет отдан судье, а спортсмен дисквалифицируется.

Для участников чемпионата установлены ограничения по времени прохождения дистанции: мужчины должны уложиться в 80 минут, женщины - в 90. Перед стартом каждый спортсмен получит специальный браслет и чип хронометража - если препятствие не будет пройдено, браслет передается судье, а участник дисквалифицируется.

«Но тем, на самом деле, интересно, все-таки гонка - это про преодоление себя. С погодой повезло, будет много водных препятствий, любителей ждет трасса в семь километров, там порядка 25 препятствий, ну и она будет, конечно, чуть попроще. Тем не менее никто не говорит, что кому-то будет мало грязи или будет легко», - заключила Шойгу.

Напомним, в феврале в Московской области также прошел забег с препятствиями «Гонка героев». Тогда на старт вышли около двух тысяч человек.