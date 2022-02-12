В Московской области стартовал самый масштабный в РФ забег с препятствиями «Гонка героев»

«Каждый выбежит из своей зоны комфорта». Под таким девизом в подмосковном Алабине стартовал самый масштабный забег с препятствиями в России «Гонка героев». Восьмикилометровая полоса препятствий адаптирована под минусовые температуры: вместо водных испытаний - преграды изо льда и снега. Старт гонке дала руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу.

«У нас невероятное количество событий. Тринадцать гонок по году. Помимо этого: забег, трейл, велогонки. Я уверена, что мы все обогатимся медальками», - сказала Ксения Шойгу в начале мероприятия.

Участником гонки может стать любой желающий старше 18 лет. Уровень подготовки - любой. В этом году на старт вышли около двух тысяч человек.

В конце января почти пять тысяч человек приняли участие в ежегодном марафоне «Дорога жизни» в Ленинградской области. Забег, посвященный 78-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, был также организован командой проекта «Лига Героев».