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В Московской области стартовал самый масштабный в РФ забег с препятствиями «Гонка героев»

Роман Захаров
16:11 12.02.2022
Старт гонке дала руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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«Каждый выбежит из своей зоны комфорта». Под таким девизом в подмосковном Алабине стартовал самый масштабный забег с препятствиями в России «Гонка героев». Восьмикилометровая полоса препятствий адаптирована под минусовые температуры: вместо водных испытаний - преграды изо льда и снега. Старт гонке дала руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу.

«У нас невероятное количество событий. Тринадцать гонок по году. Помимо этого: забег, трейл, велогонки. Я уверена, что мы все обогатимся медальками», - сказала Ксения Шойгу в начале мероприятия.

Участником гонки может стать любой желающий старше 18 лет. Уровень подготовки - любой. В этом году на старт вышли около двух тысяч человек.

В конце января почти пять тысяч человек приняли участие в ежегодном марафоне «Дорога жизни» в Ленинградской области. Забег, посвященный 78-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, был также организован командой проекта «Лига Героев».

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