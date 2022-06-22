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«Послания от шоколадного зайца»: Захарова о знакомстве с Пьером Нарциссом

Елизавета Потейчук
14:16 22.06.2022
По словам дипломата, она виделась с Нарциссом один раз на одном из приемов.
«Послания от шоколадного зайца»: Захарова о знакомстве с Пьером Нарциссом
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что была знакома с исполнителем Пьером Нарциссом и отметила, что его творчество вошло в ее жизнь еще шесть лет назад. По словам дипломата, она виделась с Нарциссом один раз на одном из приемов, который организовало Управление по делам дипкорпуса в Завидово.

«Как-то разбирала сообщения в соцсетях и обнаружила послания от "шоколадного зайца". Познакомились виртуально. А потом он взял и прислал песню "Мария". Я отказывалась от сходства как могла. Но он был непреклонен: это мы написали про вас. Я всячески сопротивлялась. Мне казалось это нескромным», - написала Захарова у себя в Telegram.

После сведений о смерти исполнителя Мария Захарова отметила, что Пьер Нарцисс был талантливым и ярким, и дипломат запомнит его именно таким.

Напомним, российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс ушел из жизни сегодня, 22 июня, в возрасте 45 лет. Творческий путь начал в 1990-е годы, создав свою первую группу, которая выступала в клубах. Принимал участие в проекте «Фабрика звезд».

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