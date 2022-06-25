Рогозин сообщил, что Роскосмос приступил к созданию серийных ракет «Сармат»

Глава Роскосмоса отметил, что один из полков Ужурского ракетного соединения получит новейшие ракеты первым.

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Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщил, что предприятия корпорации приступили к созданию серийных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Сармат». Глава Роскосмоса отметил, что один из полков Ужурского ракетного соединения, дислоцированный в Красноярском крае, получит новейшие ракеты первым до конца текущего года.

«Конечно, мы уже приступили к созданию серийных ракет», - рассказал Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» в настоящее время не имеет аналогов в мире. До этого Сергей Каракаев заявил, что МБР «Сармат» способна летать через Южный и Северный полюсы, а также по другим траекториям.