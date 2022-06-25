Непроглядный дым: кадры тушения масштабного природного пожара в Алтайском крае

В настоящее время в Угловском районе действует особый противопожарный режим.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Алтайском крае продолжают тушить масштабный природный пожар. К ликвидации огня в Угловском районе привлечен самолет-амфибия Бе-200ЧС. По данным МЧС, за минувшие сутки было произведено два сброса в 18 тонн воды.

«Площадь пожара пройденная огнем составляет 2,3 тыс. га. На месте работает аэромобильная группировка МЧС России, оперативные группы с беспилотной авиасистемой. Всего к ликвидации пожара привлечено 240 человек, 77 единицы техники», - отметили в МЧС.

Кроме того, была проведена дополнительная опашка населенных пунктов Лаптев Лог, Беленькое и Борисовка. Вместе с тем развернут межведомственный штаб под руководством начальника Главного Управления МЧС России по Алтайскому краю Александра Макарова. В настоящее время в Угловском районе действует особый противопожарный режим, в условиях сухой и ветреной погоды сохраняется высокая пожарная опасность.

Напомним, в мае в Иркутской области лесные пожары подступили к населенным пунктам. В течение неполных суток 7 мая в области зарегистрирован 51 пожар, из которых 13 случаев горения мусора и 38 ландшафтных пожаров.