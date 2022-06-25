В МВФ полагают, что США могут не избежать рецессии

Представитель МВФ рассказала о шоках, которым подвергается американская экономика, а также о поддерживаемых инициативах президента Байдена.

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В Международном валютном фонде (МВФ) рассказали, что Соединенным Штатам все труднее избежать рецессии. С таким заявлением выступила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. По ее мнению, стоит признать неопределенность в текущей экономической ситуации.

«Учитывая курс, намеченный на июньской встрече Федерального комитета по операциям на открытом рынке, и ожидаемое сокращение бюджетного дефицита, мы ждали, что экономика США замедлится. Мы осознаем, что путь к тому, чтобы избежать рецессии в США, сужается. Мы должны признать неопределенность текущей ситуации», - приводит ее слова ТАСС.

Директор-распорядитель МВФ отметила, что «дальнейшие негативные потрясения неизбежно осложнят ситуацию». И рассказала о шоках, которым подвергается американская экономика. В их числе якобы проводимая Россией спецоперация и противопандемийные санитарные меры Китая.

Кристалина Георгиева добавила, что поддерживает инициативы президента США. В частности, это - развитие американской инфраструктуры и инновации. Она выразила уверенность, что реализация данных инициатив способствовала бы перестройке американской экономики.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что экономика страны находится в состоянии рецессии. Также он указал на то, что увеличение стоимости бензина продолжится и может достигнуть пяти, шести, семи долларов за галлон, «и быть даже немного выше».