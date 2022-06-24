Песков заявил о решительном настрое РФ в ситуации с блокадой Калининграда

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле настроены решительно в связи с запретом Литвы на транзит ряда товаров в Калининградскую область, но при этом Москва не спешит с принятием каких-либо решений. Он же подчеркнул, что власти в настоящее время тщательно анализируют ситуацию и доводят свою позицию до коллег из других стран через российской внешнедипломатическое ведомство.

«Здесь не нужно спешить, но в то же время мы, конечно, настроены достаточно решительно. Нужно определенное время перед тем, как будут приняты решения», - отметил официальный представитель Кремля в интервью ТАСС.

При этом Песков указал на абсолютную правоту российской стороны в данной ситуации. Также пресс-секретарь российского лидера допустил, что Вильнюс может отменить решение об ограничении транзита в Калининград, но уточнил, что готовиться будет необходимо даже к самым тяжелым вариантам.

Ранее военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов заявил, что Литве может грозить ответная блокада от России и Белоруссии для возобновление транзита ряда товаров в Калининградскую область.