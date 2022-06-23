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Военный эксперт не исключил ответную блокаду Литвы для транзита от Москвы и Минска

Елизавета Потейчук
07:46 23.06.2022
На подобный шаг Вильнюс никогда не решился бы самостоятельно, за его действиями стоят НАТО и США, считает эксперт.
Военный эксперт не исключил ответную блокаду Литвы для транзита от Москвы и Минска
© Фото: Ilya Galakhov, Global Look Press
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Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов заявил, что Литве может грозить ответная блокада от России и Белоруссии для возобновление транзита ряда товаров в Калининградскую область. По его словам, решение запретить перевозить санкционные грузы в Калининградскую область через Литву оказалось попыткой спровоцировать Москву на конфликт.

Кнутов добавил, что российской стороне не стоит идти на поводу обострения отношений, а сделать выбор в пользу влияния при помощи экономических мер.

«Если у нас есть рычаги, обращаться к Белоруссии, использовать свои возможности, чтобы полностью Литва оказалась в такой же блокаде, которую устраивают российскому Калининграду с точки зрения экономики», - отметил эксперт в интервью «Украине.ру».

На подобный шаг Вильнюс никогда не решился бы самостоятельно, считает Кнутов, за его действиями стоят НАТО и США. Вместе с тем ответные меры Москвы, по мнению эксперта, помогут подтолкнуть Литву обратиться к западным союзникам напрямую, «чтобы потом Литва попросила у Запада разрешить какие-то действия в отношении возможности перевозки грузов российских».

Ранее руководитель калининградского регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова заявила о трех возможных вариантах решения вопроса транзита через Литву. По ее словам, решить ситуацию, в частности, можно благодаря изменению санкционных документов.

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