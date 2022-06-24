Politico: Зеленский планирует отправить в отставку главу СБУ

Как отметили в издании, деятельность Службы безопасности страны сейчас напрямую контролируется офисом Зеленского.

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По данным СМИ, президент Украины Владимир Зеленский планирует отправить в отставку главу СБУ Ивана Баканова. В частности, его обвиняют в неудачах украинской армии в боевых действиях в ходе спецоперации России по защите Донбасса, а также потере территорий, включая Херсон.

«Мы крайне недовольны его работой и предпринимаем шаги, чтобы избавиться от него», - сообщает издание Politico со ссылкой на украинских чиновников и западного дипломата на условиях анонимности.

Агентство также отмечает, что в настоящее время главу СБУ не допускают до принятия важных решений. Более того, деятельность Службы безопасности страны напрямую контролируется офисом Зеленского, пишет издание.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, бывший генерал Службы безопасности Украины Андрей Наумов задержан за контрабанду валюты и драгоценностей. До этого в Сербии были задержаны украинские и немецкие граждане, они предприняли попытку перевезти через македонско-сербскую границу драгоценности и валюту.