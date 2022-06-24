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Советник премьера Венгрии посоветовал ЕС отказаться от санкций и начать переговоры с РФ

Елизавета Потейчук
06:23 24.06.2022
Политик указал, что чем больше Евросоюз вводит санкций против РФ, тем сильнее они ударяют по всему блоку.
Советник премьера Венгрии посоветовал ЕС отказаться от санкций и начать переговоры с РФ
© Фото: Sascha Steinach via www.imago-imwww.imago-images.de Globallookpress
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Европейские страны должны перестать вводить ограничительные меры в адрес России и вместо этого обратить внимание на прекращение боевых действий на Украине и запуск переговоров. Таким мнением поделился советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан.

«В конце концов, Европа окажется проигравшей стороной из-за экономических проблем. Нашей рекомендацией является то, что нам следует остановить процесс санкций», - отметил советник в интервью Reuters.

Орбан указал, что чем больше Евросоюз вводит санкций против РФ, тем сильнее они бьют по всему блоку. По словам политика, антироссийские санкции не помогут стабилизировать обстановку на Украине.

Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Венгрия, особенно в лице премьер-министра Виктора Орбана, не стремится сохранить «европейскую солидарность и трансатлантическое партнерство». Несмотря на активное давление на Венгрию со стороны Евросоюза, республика не стремится принимать решительных мер в отношении России, отметил он.

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