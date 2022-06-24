Обгоревший кузов: новые кадры с места ДТП со сгоревшим авто в центре Москвы

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

«Звезда» показывает новые кадры с места ДТП на Зубовском бульваре в Хамовниках в Москве.

Автомобиль марки Mercedes на огромной скорости врезался в дом, стоящий на углу Зубовского бульвара и улицы Пречистенки. При столкновении со зданием автомобиль загорелся.

Место аварии уже оцеплено. Там работают столичные экстренные службы. Официальной информации о пострадавших не поступало.

Ранее были показаны кадры высокоскоростного движения данного автомобиля. Водитель не справился с управлением, машина врезалась в здание и загорелась.