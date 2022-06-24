Автомобиль врезался в здание и загорелся на Зубовском бульваре в Москве

На месте уже работают городские оперативные службы, движение по Пречистенке затруднено.

© Видео: Дептранс. Оперативно, Telegram © Фото: ТРК "Звезда"

В московском районе Хамовники на Зубовском бульваре произошло дорожно-транспортное происшествие.

Автомобиль двигался на большой скорости в сторону улицы Пречистенка. Водитель не справился с управлением, машина врезалась в здание и загорелась. Как сообщает столичный Дептранс, на месте работают городские оперативные службы. Движение по Пречистенке затруднено.

Ранее сообщалось, что две машины и автобус столкнулись на ТТК в Москве. ДТП произошло в районе Лужнецкой набережной на внешней стороне третьего транспортного кольца.