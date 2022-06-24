Две машины и автобус столкнулись на ТТК в Москве
В столице произошла авария с участием автобуса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Москве в районе Лужнецкой набережной произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на внешней стороне третьего транспортного кольца.
На дороге произошло столкновение двух автомобилей и автобуса. На место инцидента прибыли оперативные службы столицы для разрешения ситуации.
В связи со случившимся были перекрыты три полосы движения. Как сообщает Дептранс у себя в Telegram-канале, к настоящему моменту проезжая часть полностью освобождена.