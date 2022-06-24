В стране и мире Две машины и автобус столкнулись на ТТК в Москве Алиса Краузе В столице произошла авария с участием автобуса. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Москве в районе Лужнецкой набережной произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на внешней стороне третьего транспортного кольца. На дороге произошло столкновение двух автомобилей и автобуса. На место инцидента прибыли оперативные службы столицы для разрешения ситуации. В связи со случившимся были перекрыты три полосы движения. Как сообщает Дептранс у себя в Telegram-канале, к настоящему моменту проезжая часть полностью освобождена. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика