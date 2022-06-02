Шесть целей одновременно: командир зенитно-ракетного дивизиона о преимуществах «Фаворита»

ЗРК отличается внушительной зоной поражения - 250 километров. Его разбег высоты - от 100 метров до нескольких километров.

© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Комплекс «Фаворит» отличается чувствительностью приемных устройств и модернизированными СВЧ-приборами. Об этом рассказал «Звезде» командир зенитно-ракетного дивизиона Сергей.

«Чувствительность приемных устройств. Это все связано с модификацией, модернизацией новых СВЧ-приборов, машину вычислительную абсолютно поменяли. Отказоустойчивость выросла на порядок», - сказал он.

Комплекс обладает высокой отказоустойчивостью. Военные говорят, что число нажатий на кнопку «Пуск» всегда равно числу пуску ракет. Комплекс отличается внушительной зоной поражения - 250 километров. Разбег высоты - от 100 метров до нескольких километров.

На счету расчетов «Фаворита» уже пять уничтоженных «Байрактаров». Причем как разведывательных, так и ударных, с боезапасом. Комплекс способен работать по целям, которые были недоступны для предыдущих модификаций.

«Мы можем сопровождать цели с нулевой скоростью. Есть вертолет, у него есть свойство «зависнуть». Мы его будем сопровождать», - добавил командир российский военный.

ПМУ2 - это 12 пусковых установок, 48 ракет - все это под управлением единственного расчета. Комплексу под силам обнаружить, сопровождать и уничтожить до шести целей одновременно, идущих на разной высоте и скорости и находящихся на разном удалении. Глаза комплекса - направленная радиолокационная система, которая видит в небе все на 300 километров вперед. Угол обнаружения у нее - 110 градусов.

Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев рассказал, чем межконтинетальная баллистическая ракета «Сармат» отличается от ракеты «Воевода». По его словам, отличий между ракетами существует целое многообразие, однако одни из ярких - это укороченный активный участок траектории и энергетическая мощь «Сармата».