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В МИД РФ заявили, что от России не звучало и не звучит ядерных угроз

Марина Крижановская
23:31 24.06.2022
Вместе с тем, во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия не намерена принимать участие в работе в контексте Договора о запрещении ядерного оружия.
В МИД РФ заявили, что от России не звучало и не звучит ядерных угроз
© Фото: Louie Palu ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Российская Федерация не озвучивает и никогда не озвучивала никаких ядерных угроз. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Текст официального обращения опубликован на сайте ведомства.

«Не могут не вызывать недоумения прозвучавшие накануне КГУ (Конференции государств-участников. - Прим. ред.) в контексте украинского конфликта заявления относительно "взаимных угроз применения ядерного оружия", а также отдельные высказывания с трибуны конференции о якобы предпринятом Россией "ядерном шантаже". Вновь подчеркиваем: со стороны России никаких "ядерных угроз" никогда не звучало и не звучит»,- сообщается в официальном заявлении.

Также отмечено, что подходы России «основаны исключительно на логике сдерживания, в т.ч. в нынешних условиях». Указано, что «провозгласившие себя "ядерным альянсом"» и «спровоцировавшие обострение украинского кризиса и развязавшие гибридную кампанию против России члены НАТО, опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта с нашей страной».

Также в министерстве подчеркнули, что «не планируем выстраивать совместную работу со вспомогательными структурами, создаваемыми в рамках взаимодействия участников ДЗЯО (Договора о запрещении ядерного оружия. - Прим. ред.) по его выполнению».

«Нравится это кому-то или нет, но пока существует ядерное оружие, логика сдерживания остается действенным способом предупреждения ядерного столкновения и масштабных войн. Искажение в пропагандистских целях сути российской политики в данной сфере, базирующейся на постулате о недопустимости ядерной войны, абсолютно неприемлемо», - подытожили в МИД России

Немногим ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с заявлением, что НАТО и Евросоюз собирают коалицию для войны с Россией. Он сравнил это явление с тем, что Адольф Гитлер во времена Второй мировой войны так же объединил большую часть европейских стран для войны с СССР.

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