«Лупили из минометов»: житель освобожденного Горского рассказал об обстрелах города ВСУ

Украинские военные пытались убедить местных жителей в том, что обстрелы велись из ЛНР, но на самом деле сами стреляли по домам из минометов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Житель города Горское Владимир Комаров, который был освобожден от украинских националистов рассказал телеканалу «Звезда», что ВСУ регулярно обстреливали дома из минометов - из района Карбонит. Жителям украинские военные говорили, что стрельба ведется с позиций ЛНР, но им никто не поверил.

«Стреляли с Карбонита (район Горского - прим.ред.). Все поразрушали они (ВСУ - прим.ред.). Минометы постоянно лупили по нам. Отстрелялись, говорят нам: "Мы хорошие, это те стреляют". Но мы то все понимали, минометы близко тут стояли - за Карбонитским мостом - и лупили оттуда. Каждые 10 минут - новый взрыв. У людей нервы на пределе - из подвалов не вылезали. Так что спасибо, что пришли и освободили нас», - рассказал Владимир.

Ранее Минобороны России сообщило, что населенные пункты Горское и Золотое были освобождены от ВСУ российским войсками и военнослужащими Народной милиции Луганской Народной Республики.