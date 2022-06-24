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Склад взрывчатки под многоэтажкой: в освобожденном Горском найден тайник с оружием ВСУ

Алексей Курильченко
Валентин Гвоздев
22:15 24.06.2022
Оружие, которое украинские радикалы бросили при отступлении, теперь достанется бойцам Народной милиции ЛНР.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Украинские радикалы оборудовали в подвале одной из жилых многоэтажек Горского склад со взрывчаткой. Его обнаружил корреспондент телеканала «Звезда» Валентин Гвоздев вместе с военнослужащими Народной милиции Луганской Народной Республики.

«Склад боеприпасов неонацисты устроили в подвале жилого дома, причем, в самом центре многоэтажной застройки города. Оружие и боеприпасы к нему теперь достояние бойцов Народной милиции ЛНР», - рассказал корреспондент.

Тактика ВСУ в Горском ничем не отличалась от той, что они использовали в других городах Донбасса. Там, на территории спецшколы, в подвалах от обстрелов прятались горожане. Зная об этом, украинские националисты устроили там свои огневые позиции.

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