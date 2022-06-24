Склад взрывчатки под многоэтажкой: в освобожденном Горском найден тайник с оружием ВСУ
Оружие, которое украинские радикалы бросили при отступлении, теперь достанется бойцам Народной милиции ЛНР.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Украинские радикалы оборудовали в подвале одной из жилых многоэтажек Горского склад со взрывчаткой. Его обнаружил корреспондент телеканала «Звезда» Валентин Гвоздев вместе с военнослужащими Народной милиции Луганской Народной Республики.
«Склад боеприпасов неонацисты устроили в подвале жилого дома, причем, в самом центре многоэтажной застройки города. Оружие и боеприпасы к нему теперь достояние бойцов Народной милиции ЛНР», - рассказал корреспондент.
Тактика ВСУ в Горском ничем не отличалась от той, что они использовали в других городах Донбасса. Там, на территории спецшколы, в подвалах от обстрелов прятались горожане. Зная об этом, украинские националисты устроили там свои огневые позиции.