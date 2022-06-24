МО РФ: в жилых домах Одессы националисты оборудовали огневые позиции и снайперские точки

Согласно заявлению МО РФ, в частности, в Харькове в здании профессионального училища № 33 (ул. Владислава Зубенко) дислоцированы подразделения ВСУ и территориальной обороны, а в непосредственной близости от учебного заведения размещены тяжелая техника и артиллерия.

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Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами продолжает тщательно фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения Украины и народных республик Донбасса, а также использования военнослужащими ВСУ и боевиками украинских националистических формирований объектов гражданской инфраструктуры в военных целях. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Харькове в здании профессионального училища № 33 (ул. Владислава Зубенко) дислоцированы подразделения ВСУ и территориальной обороны, а в непосредственной близости от учебного заведения размещены тяжелая техника и артиллерия; в Ясногорке Донецкой Народной Республики в школах № 21 (ул. Левобережная) и № 30 (ул. Волховская) неонацисты оборудовали опорные пункты и разместили РСЗО, при этом, в учебных заведениях под предлогом обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов», - заявил представитель МО РФ.

Кроме того, российское оборонное ведомство сообщило, что в Угледаре Донецкой Народной Республики в густонаселенных кварталах (ул. 13-и десантников и ул. Молодежная) боевиками националистических батальонов «Айдар»*, «Правый сектор»** и «Азов»* оборудованы укрепленные районы, опорные пункты, склады вооружения и боеприпасов, а на крышах многоэтажных жилых зданий установлены минометы, из которых регулярно обстреливаются близлежащие населенные пункты. При этом, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.

«В Одессе на верхних этажах жилых домов (ул. Ланжероновская) националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки. Местные жители из квартир не эвакуированы и, фактически, используются националистами в качестве «"живого щита"», - сообщили в МО РФ.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что соединения группировки войск «Центр» прорвали оборону ВСУ и блокировали Лисичанск с юга. В течение пяти дней войска освободили 11 населенных пунктов.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

*батальоны «Айдар» и «Азов» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела.

** «Правый сектор» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.