Радикалы на протяжении долго времени терроризировали жителей обстрелами, но как только город начали штурмовать - бросили позиции и сбежали.

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Корреспондент телеканала «Звезда» Валентин Гвоздев показал результаты обстрела украинскими войсками города Горское, который был освобожден силами РФ и ЛНР. Обстрелы города радикалы проводили регулярно, выдавая их за стрельбу с позиций Луганской Народной Республики.

«Националисты регулярно обстреливали Горское артиллерией. Причем, наносили удары именно туда, где прятались люди, а после пытались выдать их за обстрелы сил ЛНР. Когда же город начали штурмовать, неонацисты первыми бросили свои позиции», - рассказал корреспондент.

«Попрощались» с горожанами радикалы в своем стиле: сначала вынесли из магазинов и попавшихся на пути домов все, что представляло ценность, а затем снова нанесли удар артиллерией по жилому сектору.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что южная группировка войск Вооруженных сил Российской Федерации разгромила группировку ВСУ в «Горском котле».