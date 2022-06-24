МО РФ: ВСУ располагают артиллерию и РСЗО на территории кладбища погибших от чумы в XIX веке в Одессе

Согласно заявлению МО РФ, в случае удара ВС РФ по скоплению техники ВСУ в данном районе украинская сторона намерена распространить в СМИ информацию о разрушении погребений и возникновении в Одессе биологической опасности якобы по вине российских военнослужащих.

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Вооруженные силы Украины располагают артиллерию и РСЗО на территории кладбища погибших от чумы в XIX веке в Одессе. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Как заявляет российское оборонное ведомство, достоверно установлено, что специалисты 83 центра информационно-психологических операций ВСУ готовят очередную циничную провокацию с целью обвинения российских Вооруженных Сил в нанесении ударов по потенциально опасным объектам, в результате реализации которой могут пострадать сотни мирных жителей Одессы.

«Для этого на территории кладбища погибших от чумы в XIX веке (район Привоза, холм Чумка, ул. Водопроводная) боевиками ВСУ осуществляется концентрация крупнокалиберной артиллерии и РСЗО иностранного производства. В случае удара Вооруженных Сил России по скоплению техники ВСУ в данном районе украинская сторона намерена распространить в СМИ информацию о разрушении погребений и возникновении в Одессе биологической опасности якобы по вине российских военнослужащих», - заявил представитель МО РФ.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявляло об освобождении российскими войсками и подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики населенных пунктов Горское и Золотое. Также Южная группировка войск РФ завершила разгром окруженной группировки ВСУ в «Горском котле».

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов