Блинкен заявил, что россияне почувствуют эффект от санкций
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, заявил, что россияне будут ежедневно чувствовать санкции Запада, введенные против Российской Федерации.
«Санкции уже имеют драматический эффект на экономику России и рубль. Думаю, вы увидите, что россияне не смогут купить то, что могли раньше, когда Россия была открыта миру», - цитирует RT слова американского политика.
Согласно словам Энтони Блинкена, санкции против Российской Федерации будут «кусаться сильнее и сильнее».
«Люди России будут чувствовать это в ежедневной жизни», -отметил госсекретарь США.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе ПМЭФ-2022 о введенных западными странами антироссийских санкциях, процитировал известное высказывание писателя Марка Твена. По словам российского президента, экономический блицкриг изначально не имел шансов на успех.