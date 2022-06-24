В стране и мире Блинкен заявил, что россияне почувствуют эффект от санкций Игнат Далакян Согласно словам Энтони Блинкена, санкции против Российской Федерации будут «кусаться сильнее и сильнее». © Фото: IMAGO Florian Gaertner Globallookpress Читайте нас на: Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, заявил, что россияне будут ежедневно чувствовать санкции Запада, введенные против Российской Федерации. «Санкции уже имеют драматический эффект на экономику России и рубль. Думаю, вы увидите, что россияне не смогут купить то, что могли раньше, когда Россия была открыта миру», - цитирует RT слова американского политика. Согласно словам Энтони Блинкена, санкции против Российской Федерации будут «кусаться сильнее и сильнее». «Люди России будут чувствовать это в ежедневной жизни», -отметил госсекретарь США. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе ПМЭФ-2022 о введенных западными странами антироссийских санкциях, процитировал известное высказывание писателя Марка Твена. По словам российского президента, экономический блицкриг изначально не имел шансов на успех. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика