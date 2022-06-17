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«Слухи о моей смерти сильно преувеличены»: Путин цитатой Твена ответил на санкции против России

Максим Крюков
18:37 17.06.2022
По словам президента, экономический блицкриг изначально не имел шансов на успех.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Отвечая на вопрос в ходе ПМЭФ-2022 о введенных западными странами санкциях против РФ, президент России Владимир Путин процитировал известное высказывание писателя Марка Твена.

«Ну какие санкции? А то, что пытались осуществить такой блицкриг в отношении нашей экономики... Ясно, что не получилось. Как говорил Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». То же самое в отношении блицкрига, касающегося России», - сказал он.

Также президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что экономический блицкриг против Российской Федерации изначально не имел шансов на успех. Он отметил, что европейские политики нанесли своей экономике серьезный удар своими руками, там растут цены.

Кроме того, он сказал, что ключевые для бизнеса понятия были основательно подорваны западными партнерами намеренно ради удовлетворения своих амбиций. Глава государства отметил, что нынешний ПМЭФ проходит в непростое время, когда основные экономические принципы оказались под ударом.

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