Читатели местной газеты потребовали от правительства не политизировать закупки энергоносителей и перейти на российскую схему расчетов.

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Предупреждение Министерства иностранных дел России о подорожании газа для Болгарии из-за отказа от расчетов в рублях привело в ярость читателей местной газеты «Факты».

Как передает агентство РИА Новости, читатели издания согласились с директором Четвертого Европейского департамента российского МИД Юрием Пилипсоном, который заявлял, что отказ от предложенной РФ новой системы оплаты газа приведет к подорожанию топлива для конечных потребителей, и потребовали от правительства не политизировать закупки энергоносителей и перейти на российскую схему расчетов.

Так, один из читателей выразил надежду, что новый кабинет министров проявит ответственность перед народом и будет платить за газ. Также он подчеркнул, что Российская Федерация никогда не подводила с поставками.

«Власти Болгарии должны решить, переходить ли на новую систему оплаты, чтобы получать топливо вовремя, в полном объеме и по разумной цене, или отказаться от нововведения в ущерб рядовым гражданам и в пользу иностранного капитала», - прокомментировал другой пользователь.

С ним согласился другой читатель - Симо. Он написал, что не удивлен отправке в отставку прежнего кабмина спустя несколько месяцев.

Ранее парламент в Болгарии проголосовал за вотум недоверия правительству страны во главе с премьер-министром Кирилом Петковым. Сообщалось, что за вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против - 116.