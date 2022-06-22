Парламент Болгарии проголосовал за вотум недоверия правительству
За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против - 116.
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Народное собрание Болгарии проголосовало в среду за вотум недоверия коалиционному правительству страны во главе с премьер-министром Кирилом Петковым.
Как передает ТАСС, за вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против - 116.
Ранее в столице Болгарии Софии протестующие сорвали акцию с украинским флагом возле памятнику Советской армии. Как сообщало местное издание, так жители города выразили несогласие с тем, что страна должна была отправить военно-техническую помощь Киеву.