Парламент Болгарии проголосовал за вотум недоверия правительству

Ранее в столице Болгарии Софии протестующие сорвали акцию с украинским флагом возле памятнику Советской армии. Как сообщало местное издание, так жители города выразили несогласие с тем, что страна должна была отправить военно-техническую помощь Киеву.

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