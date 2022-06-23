Посол ЛНР сообщил, что НМ взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск
Единственная дорога из Северска в Лисичанск взята под контроль силами Народной милиции Луганской Народной республики. Благодаря этому группировка ВСУ, насчитывающая 5-7 тысяч боевиков, сейчас отрезана от снабжения в Лисичанске. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. Украинская группировка 5-7 тысяч украинских боевиков в Лисичанске теперь отрезана от снабжения», - написал он у себя в Тelegram.
В конце мая сотрудники спецназа Росгвардии нашли командный пункт украинских войск в Луганской Народной Республике, были изъяты оружие и боевые припасы. Отмечается, что в командном пункте были обнаружены компьютеры, в которых содержались данные о деятельности украинских войск, а также карты Украины, военная форма, свыше 3,5 тысячи патронов, иностранные гранатометы и выстрелы к ним.
До этого подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики вклинились в линию обороны Вооруженных сил Украины в Северодонецке и заняли плацдарм на территории города.