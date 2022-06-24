В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Выставка художников «Парад Победы» в Москве открылась для всех желающих

Алексей Курильченко
19:29 24.06.2022
На выставке представлены работы художников Студии Грекова, посвященные Великой Отечественной войне.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Москве в Выставочном комплексе Исторического музея открылась выставка «Парад Победы». На ней выставлены работы художников студии военных художников им. М.Б. Грекова.

Главным экспонатом выставки стало грандиозное полотно «Парад Победы», на котором запечатлен парад 1945 года на Красной площади. Также на выставке представлены другие картины, посвященные Великой Отечественной войне, архивные документы и артефакты тех лет, в том числе китель маршала Жукова, в котором он подписал акт о капитуляции Германии.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу представил своим коллегам из стран СНГ полотно «Парад Победы». Глава российского ведомства призвал сохранить для будущих поколений воспоминания о Великой Победе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:42 Армия
МО РФ: соединения группировки войск «Центр» прорвали оборону ВСУ и блокировали Лисичанск с юга
16:54 В стране и мире
В Сочи обнаружили тело второго погибшего из унесенного в море автомобиля
15:50 В стране и мире
Захарова назвала ложью слова Бербок об использовании РФ голода как оружия
13:37 В стране и мире
Видео
Лавров заявил, что НАТО и ЕС собирают коалицию для войны с Россией
07:56 В стране и мире
Песков заявил о решительном настрое РФ в ситуации с блокадой Калининграда
Популярное
Видео
Радикалы в панике бежали: кадры из освобожденной от ВСУ Катериновки
Видео
Опубликованы кадры последних минут жизни Шатунова
В России поблагодарили Макрона за «предоставленные» для изучения гаубицы CAESAR
Видео
Медаль за доброту: как жительница ДНР спасла танкиста от ВСУ
МО РФ: украинские националисты взорвали здание школы в Авдеевке для организации провокации
Видео
МО РФ: уничтожено до 500 военнослужащих ВСУ в цехах завода «Океан» в Николаеве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.