Выставка художников «Парад Победы» в Москве открылась для всех желающих

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Москве в Выставочном комплексе Исторического музея открылась выставка «Парад Победы». На ней выставлены работы художников студии военных художников им. М.Б. Грекова.

Главным экспонатом выставки стало грандиозное полотно «Парад Победы», на котором запечатлен парад 1945 года на Красной площади. Также на выставке представлены другие картины, посвященные Великой Отечественной войне, архивные документы и артефакты тех лет, в том числе китель маршала Жукова, в котором он подписал акт о капитуляции Германии.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу представил своим коллегам из стран СНГ полотно «Парад Победы». Глава российского ведомства призвал сохранить для будущих поколений воспоминания о Великой Победе.