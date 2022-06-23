Армия Шойгу открыл масштабное полотно «Парад Победы» в Историческом музее Москвы Масштабное полотно «Парад Победы» посвящено военному параду 24 июня 1945 года на Красной площади в честь победы над нацистской Германией. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу открыл масштабное полотно «Парад Победы» в Выставочном комплексе Исторического музея. Это произошло в рамках проведения мероприятий Совета министров обороны государств-участников СНГ. Полотно «Парад Победы» посвящено военному параду 24 июня 1945 года на Красной площади в честь победы над нацистской Германией. «Конечно, мы должны сделать все, чтобы в памяти следующих поколений осталось все величие той Победы, восприятие, которое тогда было сложено по ее результатам. Восприятие великой страны-победителя, самой сильной, мощной, армией мира. Армией, которая победила нацизм», - заметил Шойгу. Коллектив студии военных художников имени Грекова работал над полотном больше года. Ранее Шойгу заявил о необходимости укрепить обороноспособность Союзного государства России и Белоруссии. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика