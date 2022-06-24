Армия Состоялся выпуск специалистов службы горючего и смазочных материалов ВУЦ университета имени Губкина Игнат Далакян Приказом Министра обороны Российской Федерации им было присвоено первое офицерское звание «Лейтенант». © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Двадцать третьего июня состоялся выпуск специалистов службы горючего и смазочных материалов, закончивших обучение по программам военной подготовки в Военном учебном центре Губкинского университета. Приказом Министра обороны Российской Федерации им было присвоено первое офицерское звание «Лейтенант». Выпускников с окончанием обучения и присвоением воинских званий поздравили ректор Губкинского университета Виктор Мартынов, начальник центрального управления ракетного топлива и горючего МО РФ 1992-1998 гг. генерал-лейтенант Павел Горупай, начальник управления ракетного топлива и горючего Департамента ресурсного обеспечения МО РФ полковник Владимир Демиров, председатель Центрального совета МОО «Совет ветеранов Тыла (МТО) Вооруженных Сил» генерал-лейтенант Геннадий Бурмистров и настоятель Никольского храма Рязанской митрополии протоиерей Валерий Грибов. Ранее в военном училище Министерства обороны Российской Федерации в Санкт-Петербурге прошел 66-й выпуск суворовцев. Впервые в истории училища пять учеников добились высшей оценки сто баллов по результатам сдачи Единого государственного экзамена. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика