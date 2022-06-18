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В военном училище в Санкт-Петербурге прошел 66-й выпуск суворовцев

19:59 18.06.2022
Впервые в истории училища пять учеников добились высшей оценки сто баллов по результатам сдачи Единого государственного экзамена.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В военном училище Минобороны России в Санкт-Петербурге прошел 66-й выпуск суворовцев. Дипломы об окончании учебного заведения получили пятьдесят пять выпускников.

Двадцать воспитанников были награждены медалями «За особые успехи в учении», трое из них получили почетный знак «За особые успехи в обучении»от Правительства Санкт-Петербурга. двадцать семь суворовцев одержали победы в олимпиадах по различным дисциплинам, творческих конкурсах, спартакиадах всероссийского и международного уровней.

Впервые в истории училища пять учеников набрали сто баллов по результатам сдачи Единого государственного экзамена. Суворовец выпускного курса Иван Лещенко получил высшую оценку сразу по двум предметам.

Сообщается, что все суворовцы выпускного курса успешно прошли государственную итоговую аттестацию. Кроме того, каждый выпускник училища выполнил норматив спортивного разряда. Большинство суворовцев выпускного курса заявили о своем решении продолжить учебу в высших военно-учебных заведениях Минобороны России.

Сегодня стало известно, что в Санкт-Петербурге прошел выпускной в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Более тысячи военных врачей получили дипломы об окончании ВМА Министерства обороны РФ.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов

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