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Губернатор Калининградской области назвал угрозой инициативу Литвы ограничить транзит из Белоруссии

Елизавета Потейчук
08:50 21.12.2021
По словам Антона Алиханова, вероятный запрет Литвы на транзит грузов через Белоруссию представляет угрозу экономической безопасности региона.
Губернатор Калининградской области назвал угрозой инициативу Литвы ограничить транзит из Белоруссии
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил об обеспокоенности желанием Литвы ограничить транзит грузов из Белоруссии. По мнению главы региона, литовская инициатива представляет угрозу, так как Калининград потребляет продукты белорусского производства. Вероятное решение Литвы по транзиту грузов, говорит Алиханов, угрожает не только продовольственной, но и экономической безопасности области.

«Я очень переживаю, что слышны какие-то инициативы ограничить транзит белорусских товаров через территорию Литвы. И прошу у всех помощи. Вообще-то, есть Калининград. И помимо того, что через нас что-то может проходить транзитом, мы, вообще-то, и белорусские товары потребляем - продукты, стройматериалы и не только», - сказал Алиханов в беседе с РИА Новости.

Ранее Антон Алиханов сообщил, что авиация НАТО «зачастила» у границ Калининградской области. При этом, с его слов, российская авиация также не дремлет у границ Альянса. Губернатор также назвал «обменом любезностями» пребывание российской авиации у границ НАТО и наоборот.

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