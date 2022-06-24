Приговоренный к казни британский наемник Аслин извинился перед жителями Донбасса

Наемник записал видеообращение после того, как ВСУ обстреляли тюрьму, где он находится.

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Британский наемник Эйден Аслин, приговоренный к смертной казни в Донецкой Народной Республике, обратился к жителям Донбасса. Он попросил прощения за то, что сражался на стороне украинских войск.

«Я прошу прощения за то, что был частью украинских войск... Бог свидетель - мне действительно жаль. Думаю, он оставил меня в живых для того, чтобы я увидел правду... После того, что я увидел вчера, я мало что могу сказать, кроме того, насколько я опустошен... Весь вчерашний день я провел на полу, потому что по нам била артиллерия. А я нахожусь в центре Донецка. Тут нет военных объектов. Они (ВСУ. - Прим. ред.) били по тюрьме. Били настолько близко, что я чувствовал взрывную волну и слышал, как снаружи сыпались осколки», - сказал Аслин в своем видеообращении.

Наемник признался, что все, за что он сражался, оказалось ложью, а его обманули.

Девятого июня в Донецке суд приговорил к расстрелу трех наемников: двух из Великобритании - Шона Пиннера и Эйдена Аслина и одного марокканца - Саадуна Брагима. Все трое были признаны виновными в вооруженной агрессии против Донецкой Народной Республики.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что решение о приведении в исполнение исключительной меры наказания в отношении наемников в ДНР будет принято не ранее чем через месяц.