Министрам обороны стран СНГ показали выставку в честь Парадов Победы 1945 и 2020 годов

Среди прочего, на выставке представили три автомобиля. Это кабриолеты ЗиЛ, которые участвовали в парадах с 1971 по 2018 год, и Aurus, который начал исполнять свои функции с 2019 года.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Министрам обороны стран СНГ в Москве показали выставку, посвященную Параду Победы 1945 года, а также параду 2020 года в честь 75-летия победы над Германией. Об этом сообщает Минобороны России.

«Выставка состояла из трех частей. В первой были представлены архивные материалы Парада Победы 1945 года - списки трофейных немецких знамен и штандартов, схемы прохождения парадных расчетов, речь маршала Жукова. Также показаны наградные листы красноармейцев - уроженцев Армении, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины и России», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Вторая часть выставки отметилась тремя автомобилями - кабриолетами ЗиЛ, которые участвовали в парадах с 1971 по 2018 год, и Aurus, который начал исполнять свои функции с 2019 года.

В третьей части выставки министры обороны стран СНГ смогли увидеть парадные мундиры с орденами Победы, которые принадлежали маршалам Жукову, Рокоссовскому и Говорову.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов