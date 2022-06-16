Миллер заявил, что «Северный поток - 2» готов к запуску в любой момент

При этом он напомнил о том, что на данный момент газопровод не запущен в работу, так как не сертифицирован.

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Северный поток - 2» с технической точки зрения полностью готов для транспортировки топлива в Европу.

«"Северный поток - 2" находится под давлением, и газ можно и сегодня поставлять по нему, но он не запущен в работу, потому что не сертифицирован», - объяснил Миллер в ходе сессии в рамках ПМЭФ, передает РИА Новости.

Ранее глава компании отметил, что к сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках привели решения, принятые, в частности, европейскими регуляторами.

Накануне «Газпром» остановил эксплуатацию еще одной турбины Siemens на КС «Портовая». В связи с этим с 16 июня по «Северному потоку» поставляется не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.

Ранее в компании объявили о сокращении поставок топлива в Европу по «Северному потоку». В частности, было принято такое решение в связи с тем, что немецкая компания Siemens не смогла своевременно вернуть из ремонта другие ГПА.