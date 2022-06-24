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Министр спорта Дагестана рассказал про героя, спасшего людей из горящей машины в Москве

Анастасия Бобылева
17:05 24.06.2022
Он отметил, что сам Арсланбек Алиев, который вытащил из автомобиля шесть человек, не видит в своем поступке ничего героического.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сажид Сажидов, министр спорта Республики Дагестан, прокомментировал поступок тренера Арсланбека Алиева, который спас людей из горящей машины. Он сказал, что именно таким должен быть человек.

«И сегодня этот парень, который воспитывает детей, показал на своем примере, каким должен быть человек в тех или иных ситуациях, случаях. Не думая о последствиях, так сказать, он должен в первую очередь помочь, чем сможет, в жизни других людей», - сказал он.

Сажидов также отметил, что тренер для спортсмена является примером для подражания, и поэтому особенно «отрадно видеть такой поступок» со стороны Алиева. Это характеризует его как прекрасного педагога и воспитателя.

Глава спорта Дагестана уверен, что медали, которые приносит спортсмен, не так важны, как личные качества.

«Главное, чтобы ты стал человеком, чтобы от тебя была польза», - считает он.

Сажидов рассказал, что глава Дагестана тоже отметил подвиг Алиева и выразил уверенность, что героя ожидает ведомственная или государственная награда. Он вспоминает, что подошел к Алиеву, чтобы спросить в шутку, что ему подарить за героизм. На это тренер ответил, что не считает подвиг героическим.

Ранее Алиев рассказал подробности происшествия. Вместе с другими очевидцами события он вытащил из автомобиля шесть человек.

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