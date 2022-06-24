«Пламя не давало руки протянуть»: мужчина спас людей из горящего авто на Зубовском бульваре

По словам мужчины, сам он во время вызволения пострадавших из огня не пострадал.

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Старший тренер юношеской сборной Дагестана по вольной борьбе Арсланбек Алиев рассказал, как спас людей из горящего автомобиля Mercedes на Зубовском бульваре в Москве. По его словам, он побежал помогать вызволять людей из машины, невзирая на пламя. При этом изначально сотрудники правоохранительных органов не разрешали подходить к автомобилю в целях безопасности.

«Мы поняли, что там человек находится, мы не знали, сколько там людей. Дверь открыли, вытащили переднего, он сам ненормальный был, в сознании, но в шоковом состоянии, остальные все без сознания, в тяжелом состоянии. Пламя било, не давало работать, не давало даже руки протянуть», - описал Алиев «Звезде».

Кроме того, тренер отметил, что всего из машины он вместе с другими участниками происходящего вытащил шесть человек. Двое сгорели, в автомобиле всего находилось восемь человек. Арсланбек также добавил, что сам во время происходящего не пострадал.

«Не пострадали, задних вытащили, у передних очень сильно било (пламя. - Прим. ред.). Сто процентов - это помощь людей, каждый какую-то частичку внес», - заключил спортсмен.

Напомним, автомобиль марки Mercedes на огромной скорости врезался в дом, стоящий на углу Зубовского бульвара и улицы Пречистенки. При столкновении со зданием автомобиль загорелся. Согласно сведениям столичной прокуратуры, в результате ДТП погибли два человека, еще шесть пострадали.