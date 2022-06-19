Синоптик рассказал, когда Москва провалится «в яму холода»

По прогнозам синоптиков, в понедельник ожидается 18-23 градуса тепла, основные дожди пройдут в ночные и утренние часы.

© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Российский метеоролог, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в беседе со «Звездой» о погоде в Москве на грядущей неделе. Он предупредил, что в ее начале жителей столицы ждет «провал в яму холода».

«Она (погода - Прим.ред.) будет довольно-таки контрастной. Первая половина недели ознаменуется провалом в яму холода, особенно самый холодный день будет во вторник, 15-20 градусов», - сказал он.

По прогнозам синоптиков, в понедельник ожидается 18-23 градуса тепла, основные дожди пройдут в ночные и утренние часы. Во вторник также пройдут дожди.

Тишковец добавил, что в третий день недели днем будет 18-23 градуса, ожидаются кратковременные дожди. В четверг днем - 19-24 градусов, ливни с порывами метров до 15 метров секунды.

Метеоролог рассказал, что в пятницу, 24 июня, пройдут небольшие дожди. Днем будет 21-26 градусов тепла. К следующим выходным погода улучшится - на улицах будет сухо, солнечно и тепло.