Медведев напомнил Бербок о блокадном Ленинграде в ответ на обвинения в организации голода

Глава МИД ФРГ ранее заявляла, что Россия якобы «использует голод в качестве оружия против ЕС».

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Россия якобы использует «голод в качестве оружия». Медведев напомнил представителю Германии о блокадном Ленинграде.

«Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тысяч человек», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Напомним, Бербок в ходе брифинга заявила, что Россия якобы блокирует порты в Черном море и перекладывает вину на резкий рост цен на продовольствие.

«Россия вполне осознанно использует голод в качестве боевого оружия, берет весь мир в заложники», - заявила Бербок.

Ранее Медведев заявил, что шестой пакет санкций, введенный странами Запада против России, направлен на разжигание «пожара мировой революции» в области экономики.