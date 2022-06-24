Захарова назвала ложью слова Бербок об использовании РФ голода как оружия

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявления главы внешнеполитического ведомства ФРГ Анналены Бербок о том, что Россия якобы использует «голод в качестве оружия». Российский дипломат назвала эти слова «безграмотной и циничной ложью».

«1. Использовать голод в качестве оружия - это как раз в исторических традициях Германии. 2. С начала 2022 года Германия фактически удвоила импорт сельскохозяйственных товаров... усиленно выкупая с мирового рынка продовольствия излишки. Только в марте этого года в страну было ввезено рекордное количество агропродукции на сумму более 3,4 млрд евро. Не похоже, чтобы немецкие власти на деле, а не на словах сильно волновали проблемы потенциального голода. 3. Анналена, главное - не подавитесь смесью злобы с затаренным Берлином продовольствием», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним, Бербок в ходе брифинга заявила, что Россия якобы блокирует порты в Черном море и перекладывает вину на резкий рост цен на продовольствие.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на заявление Бербок. Он напомнил представителю Германии о блокадном Ленинграде.