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В Минтрансе заявили, что в росреестре зарегистрировано 1 207 из 1 274 эксплуатируемых самолетов

Игнат Далакян
15:16 24.06.2022
Согласно заявлению, пассажирских самолетов из зарегистрированных - 1 151.
В Минтрансе заявили, что в росреестре зарегистрировано 1 207 из 1 274 эксплуатируемых самолетов
© Фото: Ilya Galakhov, Global Look Press
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В российском реестре воздушных судов зарегистрировано 1 207 из 1 274 эксплуатируемых в стране самолетов. Об этом сообщает Министерство транспорта Российской Федерации.

«На сегодняшний день в России эксплуатируется 1 274 самолета. В российском реестре воздушных судов зарегистрировано 1 207 самолетов, из них пассажирских - 1 151», - передает сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее Росавиация сообщала о продлении ограничения полетов в 11 аэропортах Российской Федерации. Полеты были ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

До этого в Минтрансе РФ заявляли о перезапуске «Москвича» на электродвигателе. Когда именно отечественный электромобиль поступит в продажу, не сообщалось.

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