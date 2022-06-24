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В Верховную Раду внесли законопроект о запрете на выезд мужчин во время военного положения

Игнат Далакян
14:51 24.06.2022
На данный момент порядок выезда с Украины мужчин от 18 до 60 лет в период военного положения регулируется только указом президента страны.
В Верховную Раду внесли законопроект о запрете на выезд мужчин во время военного положения
© Фото: Diego Herrera, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Запрет на выезд с Украины мужчин призывного возраста может быть закреплен законодательно во время военного положения. Соответствующий законопроект передан в на ознакомление депутатам Верховной Рады Украины.

Как передает агентство ТАСС, на данный момент порядок выезда с Украины мужчин от 18 до 60 лет в период военного положения регулируется только указом президента страны.

Согласно агентству, на военную службу могут быть призваны украинцы с инвалидностью с их согласия.

Ранее в Верховной Раде Украины внесли законопроект предлагающий дать офицерам ВСУ право ликвидировать дезертиров и солдат, не соглашающихся выполнять приказы. Автором законопроекта стала представитель партии президента станы Владимира Зеленского «Слуга народа» - Марьяна Безуглая.

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