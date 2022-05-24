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В Раде предложили разрешить офицерам ВСУ убивать дезертиров

Алиса Краузе
02:57 24.05.2022
На рассмотрение Верховной Рады внесли законопроект об отмене запрета на убийство украинских дезертиров.
В Раде предложили разрешить офицерам ВСУ убивать дезертиров
© Фото: Ukraine Presidency Keystone Press Agency Globallookpress
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В Верховную Раду был внесен законопроект, предлагающий дать офицерам вооруженных сил Украины право ликвидировать дезертиров и солдат, не соглашающихся выполнять приказы. Автором законопроекта стала представитель партии президента станы Владимира Зеленского «Слуга народа» - Марьяна Безуглая.

В рамках инициативы описываются возможные изменения статута внутренней службы ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости. Предполагается, что в особых условиях должно быть дозволено убивать преступно действующих военнослужащих.

В актуальном варианте документа указывается, что командиры имеют право применять или приказывать другим применять оружие для прекращения криминальных правонарушений в случае, если иного варианта не предусматривается. При этом смертельные повреждения наносить не позволяется.

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