Сбербанк введет комиссию за переводы через другие банки

Комиссия в размере 1,25% будет взиматься за переводы через сайты и приложение других банков.

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С 1 июля Сбербанк введет комиссию в размере 1,25% за переводы на карты других банков через их приложения и сайты. В сообщении организации уточняется, что комиссия не будет касаться приложений и сайта самого Сбербанка.

«Вы по-прежнему можете отправлять клиентам СберБанка до 50 000 рублей в месяц без комиссии в СберБанк Онлайн. Если планируете переводить больше, можете подключить подписку на переводы в приложении СберБанк Онлайн», - сообщает пресс-служба Сбербанка.

Также клиенты смогут переводить клиентам других банков до 100 тысяч рублей без комиссии через Систему быстрых платежей.

Ранее Сбербанк России сообщил, что с 7 июня были приостановлены расчеты в национальной валюте Китая - юанях. Данная временная мера затронула корпоративных клиентов.