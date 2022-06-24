Сбербанк введет комиссию за переводы через другие банки
С 1 июля Сбербанк введет комиссию в размере 1,25% за переводы на карты других банков через их приложения и сайты. В сообщении организации уточняется, что комиссия не будет касаться приложений и сайта самого Сбербанка.
«Вы по-прежнему можете отправлять клиентам СберБанка до 50 000 рублей в месяц без комиссии в СберБанк Онлайн. Если планируете переводить больше, можете подключить подписку на переводы в приложении СберБанк Онлайн», - сообщает пресс-служба Сбербанка.
Также клиенты смогут переводить клиентам других банков до 100 тысяч рублей без комиссии через Систему быстрых платежей.
Ранее Сбербанк России сообщил, что с 7 июня были приостановлены расчеты в национальной валюте Китая - юанях. Данная временная мера затронула корпоративных клиентов.