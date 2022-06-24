Шойгу заявил, что террористы хотят создать подпольную сеть в граничащих с Афганистаном странах

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Лидеры международных террористических организаций планируют создать подпольную сеть в соседних с Афганистаном странах, заявил 24 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Лидеры международных террористов рассматривают афганскую территорию в качестве базы для проникновения в соседние страны и создания разветвленной сети джихадистского подполья, пополняемого в том числе за счет переброски боевиков из горячих точек», - сказал он на встрече министров обороны России и государств Центральной Азии.

Шойгу уточнил, что в регионе распространяются радикальные течения, наркотрафик и трансграничная преступность. По его словам, нужно координировать действия силовых ведомств стран Центральной Азии и России по противодействию международному терроризму и сформировать единые подходы к борьбе с указанными структурами.

Встреча глав военных ведомств РФ и стран Центральной Азии состоялась сегодня в Москве.

Накануне Шойгу встретился со своим казахстанским коллегой Русланом Жаксылыковым. Глава российского военного ведомства пригласил его посетить Международный военно-технический форум «Армия», который ежегодно проходит на территории подмосковного парка «Патриот», и Московскую конференцию по безопасности.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов