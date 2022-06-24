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На связи: как ВС РФ возвращают телерадиовещание в населенные пункты ЛНР

Константин Исаев
09:21 24.06.2022
После обстрелов украинских вооруженных сил без телевещания остались несколько населенных пунктов ЛНР.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В последние восемь лет телевизионный сигнал в Луганской Народной Республике был неустойчивым. Картинка на экране до сих пор аналоговая, но зато сейчас появилась возможность выбора. Так, Николай и Любовь Пономаревы теперь смотрят и луганские, и российские новости. На экране телевизора и наш телеканал «Звезда».

«Восемь лет Украина, или как там их назвать, или нацисты, или как его знает, - все вранье! Теперь мы рады, что смотрим все российские каналы, узнаем более подробную информацию. Когда включаешь украинские (телеканалы. - Прим. ред.) - кругом вранье. Ну, сейчас, слава богу, российское телевидение», - говорит Николай Пономарев.

На базе стандартного бронеавтомобиля «Тигр» создан ретранслятор. Работа ведется в боевых условиях. Об этом говорят тактические перчатки на руках оператора за ноутбуком и его личное оружие, стоящее рядом. Связь для военных - это, без преувеличения, «Альфа и Омега». Без связи невозможна никакая операция. Также без нее не смогут полноценно существовать освобожденные села и деревни.

Бронемашина приезжает практически в чистое поле. Разворачивается стационарная антенна, на автомобиле крепится еще одна, настраивается сигнал. И после настройки частот вещания люди в окрестностях смогут увидеть самые разные российские телеканалы.

«Мы обеспечиваем такую базовую потребность людей, как потребность в информации. Мы обеспечиваем телерадиовещание в только что освобожденных населенных пунктах, чтобы простые люди, граждане, которые стали жертвами украинского режима, украинских боевиков, могли отвлечься, могли посмотреть телепрограммы, дети смогли посмотреть мультики, чтобы у них могло быть счастливое, насколько это возможно, детство. Чтобы люди могли получать объективную информацию, из объективных, правдивых источников», - объяснил командир - начальник ретрансляционного комплекса с позывным Ящер.

Работа военного связиста достаточно специфична. В ней нужно не только раздать сигнал абонентам, но и самим не попасть под удар. Поэтому такую работу выполняют люди с хорошим техническим образованием и отличной боевой подготовкой.

«Когда запущен сигнал, немножко доработали, мы проверяем. Мы взяли обычную антенну для приема аналоговых телеканалов и подключили ее к выходной линии. И тем самым мы подтверждаем, что сигнал проходит, что сигнал проходит без помех, что сигнал доходит до людей, у которых нет ТВ», - отметил заместитель начальника ретрансляционной станции с позывным Риск.

После обстрелов украинских вооруженных сил без телевещания остались несколько населенных пунктов ЛНР. И теперь благодаря российским связистам оно вновь налажено, а вместе с тем к людям возвращается ощущение мирной жизни.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов

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