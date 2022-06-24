В Москве впервые прошло заседание министров обороны России и стран Центральной Азии

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил признательность за поддержку российской инициативы встретиться главам оборонных ведомств в Москве.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

В Москве впервые прошло заседание глав оборонных ведомств России и стран Центральной Азии. Об этом сообщает Минобороны России.

Министры обороны обсуждали нарастающую активность международных террористов в Афганистане. Министр обороны России Сергей Шойгу выразил признательность за поддержку российской инициативы встретиться главам оборонных ведомств в Москве.

«Поводом для этого стало нарастание военной опасности в Центральной Азии, активизация международных и региональных террористических организаций на территории Афганистана, в первую очередь "Исламского государства Ирака и Леванта"* и "Аль-Каиды"**», - добавил он.

В МО РФ уточнили, что во встрече помимо министра обороны России Сергея Шойгу приняли участие его коллеги из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана - это Руслан Жаксылыков, Бактыбек Бекболотов, Шерали Мирзо и Баходир Курбанов. Встреча в таком формате проведена впервые.

Также Шойгу заявил, что террористы хотят создать подпольную сеть в странах, которые граничат с Афганистаном.

* «Исламское государство Ирака и Леванта» («Исламское государство», ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

** «Аль-Каида» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов